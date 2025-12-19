Der Wernigeröder Weihnachtsmarkt ist fast vorbei – doch was passiert dann mit den festlich geschmückten Tannenbäumen? Die Antwort dürfte nicht nur Schnäppchenjäger freuen.

Nach dem Ende des Wernigeröder Weihnachtsmarkts: Zweite Chance für festliche Tannenbäume

Noch schmücken Dutzende Tannenbäume die Wernigeröder Innenstadt. Doch nach dem Ende des Weihnachtsmarktes im Harz bekommen die Bäume eine zweite Chance.

Wernigerode. - Unzählige Lichter, handgefertigte Lebkuchenfiguren und natürlich Tannenbäume sorgen während des Weihnachtsmarktes für eine festliche Atmosphäre in der Wernigeröder Innenstadt. Aber was passiert mit den Bäumchen nach dem 22. Dezember, wenn der Budenzauber beendet ist?