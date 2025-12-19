Bislang nur aus Magdeburg bekannt, jetzt ist auch Gommern betroffen: Die Sparkasse MagdeBurg beklagt in ihrer Filiale Vandalismus und unerwünschte Übernachtungen und zieht daraus Konsequenzen, die alle Kunden betreffen.

Gommern - Der Zugang für die Filiale der Sparkasse in Gommern ist fortan eingeschränkt. Die Bank sieht sich zu diesem Schritt gezwungen, weil es im SB-Bereich zu unschönen Vorfällen gekommen ist.