Bombendrohung Haldensleben: Polizei sperrt Hagenpassage nach Bombendrohung

Ein Anruf am Dienstag (8.11.2022) versetzte die Polizei in Haldensleben in Aufruhr. Der Grund: Eine Bombendrohung. Was ist genau passiert? Und wie ist der Stand der Ermittlungen?