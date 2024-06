Haldensleben. - Wie entwickelt sich die Region hinsichtlich Wirtschaft, Arbeitsmarkt und Lebensqualität? Und wie dynamisch ist diese Entwicklung? Das hat das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) für alle 400 deutschen Städte und Kreise untersucht. Die Börde gehört laut dem privaten Wirtschaftsforschungsinstitut in diesem Niveau-Dynamik-Vergleich insgesamt zu den Aufsteigern.

Diese Regionen fallen dem Wirtschaftsforschungsinstitut nach durch ein schwaches Niveau, aber eine starke Dynamik auf.

„Im Niveau stechen die hohe Beschäftigungsrate von Frauen, die Wanderungssalden sowie die Gewerbesteuerhebesätze positiv hervor“, erklärt Vanessa Hünnemeyer vom IW in Bezug auf den Landkreis Börde. Mit Wanderungssalden ist die Differenz zwischen Zu- und Wegzügen gemeint. „In der Dynamik punktet der Landkreis vor allem bei Faktoren der Wirtschaftsstruktur und der Lebensqualität“, erläutert Vanessa Hünnemeyer.

14 Indikatoren untersucht

Untersucht wurden für das Niveau-Ranking insgesamt 14 Indikatoren aus den drei Themenbereichen Wirtschaftsstruktur, Arbeitsmarkt und Lebensqualität – darunter Gewerbesaldo, gemeindliche Steuerkraft, Gewerbesteuerhebesätze, wissensintensive Dienstleistungen, Altersquotient, Anteil hochqualifizierter Beschäftigter, Beschäftigungsrate bei Frauen, Straftaten, private Überschuldung, naturnahe Fläche, Wanderungssaldo in zwei Altersklassen, Ärztedichte sowie Baugenehmigungen. Der Landkreis Börde belegt dabei Platz 249 von 400. An der Spitze steht übrigens der Landkreis München, das Schlusslicht bildet die kreisfreie Stadt Herne im Ruhrgebiet.

Am dynamischsten hat sich wiederum die kreisfreie Stadt Mainz entwickelt. Den letzten Platz belegt in diesem Ranking der Landkreis Ebersberg in Oberbayern. Platz 165 dagegen gibt das IW der Börde im Dynamik-Vergleich. Die Ergebnisse beziehen sich auf Veränderungen im Vergleich zum Zeitraum 2020 bis 2022.