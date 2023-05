In Haldensleben hat am Sonnabend eine Doppelgarage gebrannt. Die Haldensleber Feuerwehr rückte diesmal nicht nur aus ihrem Gerätehaus aus, sondern kam auch aus Neuenhofe angefahren.

Haldensleben - Insgesamt sieben Feuerwehrfahrzeuge drängelten sich am Sonnabendmittag in der schmalen Dieskaustraße in Althaldensleben. Dorthin wurden die Haldensleber Feuerwehrleute gerufen, weil eine Doppelgarage in Flammen stand. Die Kameraden rückten aber nicht nur aus ihrem Gerätehaus an, sondern auch aus Neuenhofe.