Jugendarbeit in Haldensleben

Streetworker Gerald Tiedge, Jugendclubmitarbeiterin Maxi Voß und Stadtjugendpflegerin Miriam Täger (re.) setzen sich für die Belange der Jugendlichen in Haldensleben und den Ortsteilen ein.

Haldensleben - Ein Streetworker ist auf der Straße unterwegs und sucht junge Menschen direkt an ihren Treffpunkten auf, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen – eine Art Brückenbauer zwischen verschiedenen Akteuren der Stadt. Was ist den Jugendlichen wichtig, was nervt sie, wo drückt der Schuh? Die Effekte dieser sozialen Arbeit sind oft nicht mit nackten Zahlen messbar. Aber sollte die Stelle aus Kostengründen ganz gestrichen werden?