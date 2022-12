Bauen Breitband wird in Calvörde scharf geschaltet

Probleme beim Breitbandausbau, erkrankte Mitarbeitern der Unternehmen beim Bau der Velsdorfer Straße und beim Anbau des Waldhotels im Grieps sorgen in Calvörde für Verzögerungen der Vorhaben. Calvördes Bürgermeister Volkmar Schliephake erzählt, warum Licht am Ende des Tunnels in Sicht ist.