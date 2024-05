Bürger haben sich in Althaldensleben getroffen, um die Zukunft des Geländes an der Lindenallee zu besprechen. Eine Mehrheit ist für eine Multifunktionsanlage.

Bürger äußern viele Ideen: Wie geht es mit dem Sportplatz in Althaldensleben weiter?

Der Sportplatz mit Vereinsheim an der Lindenallee in Althaldensleben wird schon seit über fünf Jahren nicht mehr genutzt.

Haldensleben. - Fünf Jahre ist es her, dass der Integrative Sportverein (ISV) als Pächter und Betreiber des Sportplatzes an der Lindenallee in Althaldensleben aufgegeben hat. Seitdem ist das Gelände ungenutzt – die Stadt als Eigentümerin sucht nacht einer neuen Nutzungsmöglichkeit durch einen Pächter. „Gute Ideen gab es schon viele. Die meisten sind aber im Sande verlaufen, weil sich nicht genug Leute gefunden haben, die sich dafür zusammentun“, weiß Robert Krause. Der ehemalige Althaldensleber und Vorstandsmitglied des Haldensleber Handballsportvereins hatte kürzlich gemeinsam mit anderen engagierten Bürgern zu einem Austausch eingeladen.