Calvördes Ortswehrleiter Andreas Wolter (vorn; r.) zeigt Calvördes stellvertretendem Ortsbürgermeister Hubertus Nitzschke (l.), welche Utensilien sich an Bord des neuen Tanklöschfahrzeuges befinden. Am Steuer des TLF 3000 sitzt Philipp Klenzmann, während Feuerwehrmann Marcell Schmittke den Gästen die Funktionen der Gerätschaften erklärt.

Calvörde - Mal ganz in Ruhe eine Tasse Kaffee trinken und dazu Kuchen schlemmen? Beim Tag der offenen Tür auf dem Gelände des Feuerwehrgerätehauses haben die Besucher keine Zeit zum Stillsitzen, denn immer wieder gibt es zur Unterhaltung Action.

Die Feuerwehrleute aus Flechtingen führen vor, wie ein Einsatz mit Atemschutzgeräteträgern bei einem Wohnungsbrand funktioniert. Foto: Anett Roisch

Die Sirene heult. Aus einem Fenster hinter dem Gerätehaus dringen dichte Rauchwolken. Ein junger Mann ruft um Hilfe. In der Leitstelle kommt der Alarm „Wohnungsbrand“. In wenigen Minuten sind neun Einsatzkräfte der Flechtinger Wehr zur Stelle und erkunden die Lage. Calvördes Ortswehrleiter Andreas Wolter beschreibt, was passiert, während Flechtingens Einsatzleiter Manuel Bormann die Befehle gibt. Zahlreiche Besucher verfolgen die Schauvorführung. Atemschutzgeräteträger gehen zur Menschenrettung ins Gebäude. Die Einsatzkräfte bekämpfen erfolgreich das vermeintliche Feuer.

„Wir haben die Freunde aus Flechtingen für diese Vorführung gewinnen können, denn als Gastgeber haben wir volles Programm“, verrät Jugendwartin Christine Schmittke.

Ortswehrleiter Wolter präsentiert den Besuchern stolz das neue Tanklöschfahrzeug (TLF) 3000. Das Vorgängermodell hat ausgedient. „Das alte Fahrzeug ist über 40 Jahre alt und fasste nur 2500 Liter Wasser. Im neuen Tank ist Platz für 4500 Liter“, erklärt Wolter und zeigt auf das moderne feuerrote Fahrzeug. Das TLF steht im Calvörder Gerätehaus, wird aber für die gesamte Verbandsgemeinde Flechtingen im Einsatz sein. „Die Calvörder haben schon vor 160 Jahren gewusst, dass Brandschutz wichtig ist. Calvörde hatte eine der ersten Wehren in der Region und auch leider einige katastrophale Brände“, weiß Calvördes stellvertretender Ortsbürgermeister Hubertus Nitzschke und lässt sich die Technik erklären. Leider würden – nach seinen Ausführungen – die Zahl der Einsätze nicht weniger. Durch den Klimawandel gebe es auch immer wieder große Waldbrände und die Bedingungen trotz moderner Technik werden immer schwieriger. Nitzschke lobt das Engagement der Brandschützer und erklärt: „Für die Jugendförderung gibt es einen kleinen Scheck von der Gemeinde Calvörde.“

Wolter betont: „Wir sind für die Menschen da. Mit dem heutigen Festtag wollen wir die Akzeptanz verbessern, mit den Leuten ins Gespräch kommen und auch Nachwuchs gewinnen.“ Der Wehrleiter ist einer von 27 aktiven Brandschützern. Zur Ortsfeuerwehr gehören 14 Kinder und 15 Jugendliche sowie die Mitglieder der Alters- und Ehrenabteilung. „Wir unterstützen unsere Feuerwehr nach allen Kräften“, ergänzt Frank Adolf, Vorsitzender des Feuerwehrvereines.

Klarer Fall: Der fünfjährige Lasse (vorn), der zwölfjährige Leonard (r.) und der 13-jährige Jakob werden Feuerwehrmänner. Die Jungen zählen zur Kinder- und Jugendfeuerwehr und zielen auf ein Papphaus. Foto: Anett Roisch

Vom Staatssekretär bis zu den Nachbarfeuerwehren

Zur offiziellen Übergabe gibt es von der Verbandsgemeinde eine riesige Geburtstagstorte mit dem Bild vom neuen Fahrzeug. Zu den Gästen zählen Staatssekretär Klaus Zimmermann, Verbandsgemeinde-Bürgermeister Tim Krümmling, Landtagsabgeordneter Tim Teßmann und Maik Wellmann als Vertreter der Verbandsgemeinde-Wehrleitung sowie viele Abgesandte der Nachbarfeuerwehren.

Für 20-jährige Mitgliedschaft geehrt werden Ines Weber und Benjamin Schumann. 30 Jahre dabei sind Annemarie Kampe, Ronny Blank, Lutz Lichtner und Matthias Veit. Zu Feuerwehrmann-Anwärtern befördert sind Noah Schneider und Lukas Weber. Zur Feuerwehrfrau darf sich jetzt Josy Matthias nennen. Zu Oberfeuerwehrmännern sind Jeremy Hebekehr und Jan Schliephake befördert. Zum Hauptfeuerwehrmann befördert ist Johannes Franke. Zum 1. Hauptfeuerwehrmann ernannt ist Philipp Klenzmann.

Zur Oberlöschmeisterin befördert ist Christine Schmittke; sie erhält für ihre Arbeit als Jugendwartin eine Ehrenurkunde und ein Präsent.

Hansjoachim Schumann erhält für seine Arbeit eine Ehrenurkunde sowie ein Präsent. Der Calvörder wird in die Ehrenabteilung verabschiedet. Harald Kampe kann sich für seine langjährige Tätigkeit über eine Ehrenurkunde und ein Präsent freuen.

Süße Sache: Eine riesige Torte zum Jubiläum mit einem Foto vom neuen Löschfahrzeug überreichen Frauke Ueckert (l.) und Antje Jakobs vom Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Flechtingen an Calvördes Ortswehrleiter Andreas Wolter (2.v.l.) und an seinen Stellvertreter Matthias Weber. Foto: Christine Schmittke

„160 Jahre freiwillige Feuerwehr im Flecken Calvörde, das sind über sechs Generationen von Menschen, die ihre ganze Kraft und Hoffnung in den Aufbau, die Führung und den Erhalt eines Löschwesens stellten, um den Nächsten in der Not zu helfen“, sagt Wolter und nimmt die Gäste mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte der Wehr. Er bedankt sich beim Verein, bei den Helfern und vor allem beim Festkomitee, das unermüdlich dafür sorgte, dass das Jubiläumsfest reibungslos funktioniere.