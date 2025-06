Echte Schicksale aus der Schifffahrt, gespielt in alten Güterwaggons – hautnah, roh und berührend. Einsteigen, staunen, mitreißen lassen! Wo die nächsten Vorstellungen zu erleben sind.

Haldensleben - Leinen los für ein ungewöhnliches Theatererlebnis! Im Haldensleber Hafen startete das Eisenbahntheater „Reibholz“ seine Reise – nicht auf dem Wasser, sondern in sechs umgebauten Güterwagen.

Die Schiffe fahren bis zu vierzehn Stunden am Tag. Transportieren hunderte Tonnen von Getreide, Kohle, Schrott oder Holz, oft mit nur zwei Besatzungsmitgliedern. Manchmal leben die Familien mit an Bord, bis die Kinder eingeschult werden. Denn es sind überwiegend Partikuliere (selbständige Schiffseigentümer), die mit ihren Schiffen auf den Wasserstraßen unterwegs sind.

Schauspieler Richard Gonlag führt anschaulich vor, wie anstrengend die Arbeit auf einem Schiff sein kann. Foto: Anett Roisch

Das dokumentarische Theaterstück des norddeutschen Eisenbahntheater „Das letzte Kleinod“ erzählt über die Menschen, die hinter der Binnenschifffahrt stehen. Das Eisenbahntheater reist seit Mai 2025 zu Häfen in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt und legte ein Zwischenstopp in Haldensleben ein.

Richard Gonlag lädt die Zuschauer ein, in einem der sechs Wagons eine besondere Geschichte zu erleben. Foto: Anett Roisch

Jeder Waggon war einem anderen Bereich des Lebens an Bord nachempfunden. Sechs Schauspieler, darunter Margarita Wiesner, erzählten darin bewegende Geschichten vom Leben auf dem Schiff.

Das Publikum ist auf dem Hafengelände mitten im Geschehen. Foto: Anett Roisch

Eisenbahntheater „Das letzte Kleinod“

15 Interviews mit Bin­nen­schif­fe­rn aus Polen, Deutschland und den Niederlanden hat Regisseur Jens-Erwin Siemssen geführt und daraus sechs Monologe generiert. In Arbeitsdress und authentisch schmuddeligen Warnschutzjacken stellen sich die Arbeiterinnen und Arbeiter vor und kommunizieren über Walkie-Talkie ein Anlegemanöver. In Gruppen besucht das Publikum die Waggons, in denen jeweils ein Schauspieler seine Perspektive auf die Binnenschifffahrt inszeniert.

Arne Pröhl von der Geschäftsführung der Umschlag- und Handelsgesellschaft Haldensleben freute sich: „Unser Hafen ist immer in Bewegung und wird jetzt zur Bühne. Das ist schön und wichtig.“

Weitere Termine

7. bis 12. Juni 2025

15. bis 17. Juni 2025

20. bis 22. Juni 2025

Romantischer Sonnenuntergang am Umschlag- und Handelsgesellschaft Haldensleben in Haldensleben. Foto: Anett Roisch

Mit viel Gefühl und Ausdruck berichteten sie von harter körperlicher Arbeit, Sorgen fern der Heimat – aber auch vom Miteinander nach Feierabend, vom Singen, Feiern und Zusammenhalten. Es ging um Fracht und Familie, Wasserwege und Lebenswege.