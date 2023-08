Die Gemeinde Calvörde fördert Kinder und Jugendliche für besondere Leistungen im Bereich Schule, Ausbildung, Soziales, Musik, Kunst und Sport. Doch welche sechs jungen Bewohner der Kommune haben in diesem Jahr bei einer Festveranstaltung in Wegenstedt eine Ehrenurkunde überreicht bekommen?

Wegenstedt - Eine von sechs Auszeichnungen erhielt Malte Krökel für seine sportlichen Leistungen in der Abteilung Tischtennis der Sportgemeinschaft (SG) Calvörde von Calvördes Bürgermeister Volkmar Schliephake (CDU).

Malte Krökel aus Klüden ist ein Meister beim Tischtennis. Foto: Anett Roisch

Der elfjährige Klüdener hatte sich bei den Mini-Meisterschaften im Tischtennis, die seit 40 Jahren bundesweit ausgetragen werden und an der jährlich etwa 20.000 Kinder teilnehmen, über den Orts-, Kreis- und Landesausscheid für das Bundesfinale in Saarbrücken qualifiziert. „Alle drei Wettbewerbe hatte Malte ohne Niederlagen gewonnen. Beim Bundesfinale belegte der Junge einen hervorragenden sechsten Platz und zog nur durch ein schlechteres Satzverhältnis nicht ins Finale ein“, berichtete der Bürgermeister und überreichte dem jungen Sportler die Ehrenurkunde.

Schütze Phil Süß aus Klüden zählt zum Landeskader Thüringen. Foto: Anett Roisch

Phil Süß bekam die Auszeichnung für die erfolgreiche Teilnahme an den Landesmeisterschaften im Schießsport. In der Disziplin Luftpistole holte sich der Klüdener bereits im Januar 2022 in Halle den ersten Landesjugendpokal, im Februar 2022 wurde er Landesmeister und im März 2022 erreichte er den ersten Platz beim H&N Mumpel-Cup. „Erfolgreich nahm Phil auch an der Talentesichtung des Deutschen Sportbundes in Berlin teil. Dort belegte er den dritten Platz mit mehrschüssiger Luftpistole und stellte mit 328 Ringen einen neuen Landesrekord in der Schülerklasse auf“, schwärmte Schliephake. Im August 2022 nahm Phil an der Deutschen Meisterschaft in München teil. Seit September des vergangenen Jahres ist er Sportschüler in Oberhof. Seit Dezember ist der Klüdener im Landeskader Thüringen. Beim Landeskader-Cup in Hannover schoss er sich auf den ersten Platz. Durch sein Können mit der Luftpistole steht er auf den dritten Platz der Süd-Thüringer Rangliste. „Dafür gebührt ihm großen Respekt“, betonte das Gemeindeoberhaupt.

Nimea Brestrich aus Wegenstedt trifft mit dem Luftgewehr ihr Ziel. Foto: Anett Roisch

Nimea Arwen Brestrich wurde in der Disziplin Luftgewehr in Wolmirstedt 2023 Kreismeisterin in der Altersklasse Junioren II mit 283,4 Ringen. Die 14-Jährige ist in Wegenstedt zuhause.

Sportliche Schwestern siegen bei Meisterschaften

Mittelstrecken und Hürden sind die Vorlieben von Matilda Gödicke. Die Calvörderin bekam Gold, denn die 14-Jährige ist im Mai 2023 Landesmeisterin in der Staffel im 3x800-Meter-Lauf mit ihrem Team vom Haldensleber Sportclub (HSC) bei den Landesmeisterschaften der Mittelstrecke in Halle geworden. Im Juni diesen Jahres wurde sie Vize-Landesmeisterin (Silber) bei den Landesmeisterschaften Sachsen-Anhalt im 300-Meter-Lauf. Beim 300-Meter-Hürdenlauf in Stendal holte sich die Sportlerin Bronze. Aufgrund dieser besonderen Leistungen wurde Matilda für die Mitteldeutschen Meisterschaften in Erfurt nominiert. Ihre Schwester Leni Gödicke wurde im Frühjahr 2022 Bezirksmeisterin im Straßenlauf. In Magdeburg ging es dazu über drei Kilometer ins Ziel. Den Titel Bezirksmeisterin erkämpfte sich die Zehnjährige im November 2022 beim Crosslauf in Magdeburg. „2023 siegte Leni im 800-Meter-Lauf bei den Hallenmeisterschaften in Magdeburg mit neuer Bestzeit von zwei Minuten und 57 Sekunden“, zählte Schliephake auf.

Lisa mit Bestzeit im Haldensleber Stadion

Leichtathletin Lisa Schröder hat ihre Stärken im Sprint und im Weitsprung. Die Calvörderin holte sich im Frühjahr 2022 mit der Sprintstaffel des HSC in Schönebeck in der höheren Altersklasse den ersten Platz. Bei den Hallenmeisterschaften in Wolmirstedt erreichte das Mädchen den zweiten Platz.

Lisa Schröder aus Calvörde sprintet der Konkurrenz davon. Foto: Anett Roisch

„Im Mai sprintete Lisa beim Stadionfest in Haldensleben mit neuer Bestzeit auf den vierten Platz. Nur ganz knapp – um 2/100stel hat sie das Podest verpasst“, sagte der Bürgermeister und beglückwünschte das elfjährige Mädchen zu ihren Erfolgen in der Leichtathletik.