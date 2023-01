Calvörder Schule: Bauvorhaben und überdachte Sitzbänke auf dem Pausenhof

Fiona Baier (vorn; v. l.), Lucy Goldacker, Leonie Herrmann und Angelina Hartmann sitzen zur Probe auf den neuen überdachten Bänken auf einem der beiden Pausenhöfe der Calvörder Sekundarschule „Brüder Grimm“. Kevyne Wendt (hinten; l.) von der Volksbank Wolfenbüttel überreicht den Scheck in Höhe von 1.528 Euro an Marén Gericke vom Schulförderverein und an Schulleiter Claudio Kühn.

Foto: Anett Roisch