Calvörder verschönern einen Parkplatz in der Stadt

Emma Bär, Fabian Sprott (r.), Christoph Swoihze (l.) und Jakob Sarazet verteilen auf dem Parkplatz hinter dem Goldenen Löwen in Calvörde die Natursteine in der Gitterbegrenzung der neuen Hochbeete. Die Beete werden mit Obststräuchern bepflanzt.

Calvörde - Reges Treiben herrscht in diesen Tagen auf dem Parkplatz hinter dem Goldenen Löwen an der Geschwister-Scholl-Straße 17. In der unteren Etage des Geschäftshauses befand sich früher der NP-Markt. Mit dem Auszug des Lebensmittelmarktes blieb ein tristes Areal zurück. Dies soll sich ändern. Bei einem Gemeinschaftsprojekt von einheimischen Unternehmen und der Biosphärenreservatsverwaltung Drömling soll das Areal umgestaltet werden. In der ersten Projektphase entstehen dort unter anderem Meter lange Hochbeete.