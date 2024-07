Wie hat sich die Arbeit der Polizei im Landkreis Börde seit der Cannabislegalisierung am 1. April verändert? Was haben Feinwaagen damit zu tun? Und wie stehen sie zu der neuen THC-Grenzwertregel im Verkehr?

Cannabislegalisierung: So wirkt sich die Gesetzesänderung auf die Arbeit der Polizei in der Börde aus

Haldensleben - Seit dem 1. April ist der Konsum von Cannabis erlaubt. Gleiches gilt für den Besitz der Droge – 50 Gramm dürfen zuhause vorhanden sein, 25 Gramm dürfen mitgeführt werden – und den Eigenanbau von bis zu drei Pflanzen pro Erwachsenen in einem Haushalt. Der käufliche Erwerb von Cannabis ist jedoch weiterhin verboten. Was bedeutet das alles für die Arbeit der Polizei? Und was sagen die Beamten im Landkreis Börde zu den neuen THC-Grenzwertregel für den Straßenverkehr, die gerade erst in Kraft getreten sind?