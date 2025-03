Fünf Jahre nach Beginn – Was hat sich verändert? Einige Maßnahmen bestimmen noch den Alltag. Haldensleber Ärzte und ein Schulleiter sprechen über die Krise und was geblieben ist.

Corona-Rückblick: Folgen sind in Praxen und Schulen spürbar

Covid19-Pandemie in Haldensleben

Archivfoto: Juliane Just

Schlange stehen für die Impfung: Das Impfzentrum in Haldensleben nahm im März 2021 seinen Betrieb auf.

Haldensleben. - Sieben-Tage-Inzidenz, 2-G-Regel, Lockdown, Omikron-Variante – Begriffe, die heute wie aus einer anderen Zeit klingen, aber auch in Haldensleben lange das Leben bestimmt haben. Fünf Jahre ist es her, dass die Corona-Pandemie auch in der Börde ankam.