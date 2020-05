Am Sonnabendnachmittag versammelte sich eine kleine Gruppe friedlicher Demonstranten am Erxleber Denkmal, um sich für Freiheit und eine faire Gesundheitspolitik einzusetzen. Foto: Manja Karl

Friedlicher Protest meist junger Leute am Sonnabend in Erxleben:

Erxleben (cbo) l „Im Zweifel für die Freiheit! Für eine offene und faire Gesundheitspolitik“ ist auf einem selbstgemalten Plakat zu lesen. Am Sonnabendnachmittag haben sich im Rahmen einer angemeldeten und genehmigten Demonstration vor dem Denkmal in Erxleben Menschen zum friedlichen Protest auf den Wiesenflächen niedergelassen.

Auf Abstand bedacht, sitzen die 17 Teilnehmer mit noch mehr selbstgebastelten Plakaten da. Worum geht es ihnen? Es geht um „Einigkeit und Recht und Freiheit“. So lautet auch die Überschrift des Flyers, mit dem Marie-Kristin Meyer und ihr Bruder Sebastian zu der Versammlung eingeladen hatten.

„Die Teilnehmer dieser Veranstaltung fordern den Erhalt unserer Grundrechte und die Wiederinkraftsetzung der Rechte, die derzeit leider beschnitten sind“, berichtet Manja Karl. „30 Minuten gemeinsam still dasitzen, um ein Zeichen zu setzen“, heißt es auf dem Flyer. Es soll ein Zeichen dafür gesetzt werden, dass die Menschen wachsam sind und bleiben.

Das Verständnis für notwendigen Maßnahmen der vergangenen Wochen in der Coronakrise ist vorhanden, und doch sollten die Menschenrechte dabei nicht aus den Augen verloren werden, lautet die Botschaft. Auf der ganzen Welt würde derzeit die persönliche Freiheit massiv eingeschränkt, würden Menschenrechte verletzt.

„Wir haben die Wahl, wir können im Gleichschritt mitmarschieren oder unserer Stimme folgen und aufhören, nur zu funktionieren …“, klingt es aus dem Lautsprecher am Denkmal: »… ich entscheid‘ mich für die Liebe und für die Menschlichkeit, denn der, der nicht geliebt wird, hört auf, ein Mensch zu sein …“. Genau das ist es, was den Teilnehmern am Herzen liegt, denn Menschenrechte und Menschlichkeit gehören für sie zusammen.