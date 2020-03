Der Flechtinger Heimat- und Mühlenverein lädt jedes Jahr am Pfingstmontag zum Mühlenfest ein. In diesem Jahr fällt das Fest allerdings den Pandemiemaßnahmen zum Opfer. Archivfoto: Carina Bosse

Die Mitglieder des Heimat- und Mühlenvereins gehören zu den aktiven Vereinen in Flechtingen. Doch auch sie hat Corona eingeholt.

Flechtingen l Es sollte ein vereinsintern aktives und nach außen mit zahlreichen Veranstaltungen gespicktes Jahr für den Flechtinger Heimat- und Mühlenverein werden. Noch vor kurzem zur Jahreshauptversammlung sah es auch so aus. Doch wie derzeit viele Dinge des öffentlichen Lebens der inzwischen zwei Wochen und noch mindestens drei Wochen andauernden Corona-Prävention zum Opfer fallen, so ist es auch mit den Vorbereitungen auf die kommenden Veranstaltungen der Flechtinger Mühlenfreunde.

Jährlich ein Höhepunkt im Vereinskalender ist das große Mühlenfest am Pfingstmontag, 1. Juni, an der Flechtinger Schloss- und Wassermühle. Viele Besucher schlendern über das Festgelände, erkunden die mühlentechnischen und heimatgeschichtlichen Etagen der Mühle oder machen es sich mit einer Tasse Kaffee, selbstgebackenen Kuchen oder Grillwurst und einem Bier an den Bierzeltgarnituren gemütlich.

In diesem Jahr wird das Mühlenfest nicht stattfinden können. Denn dafür sind schon im Vorfeld umfangreiche organisatorische Dinge zu planen und vorzubereiten. Notwendige Planungen, die das gegenwärtige Kontaktverbot blockieren. Auch die Deutsche Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung hat aus ihrer Geschäftsstelle in Petershagen-Frille als Ausrichter deutschlandweit dazu aufgerufen, den Mühlentag am Pfingstmontag in diesem Jahr ausfallen zu lassen.

Noch vakant sind auch die für den 9. und 23. Mai geplanten Arbeitseinsätze an der Mühle. Denn niemand weiß derzeit zu sagen, wann das öffentliche Leben wieder hochgefahren werden kann, ohne dass die Gefahr besteht, dass die Zahl der Corona-Infizierten wieder in die Höhe schnellt. Es heißt, Geduld zu haben und auf Nummer Sicher zu gehen.

Nächster Höhepunkt nach dem Mühlenfest soll das mittlerweile 23. Leistungspflügen und Holzrücken im Flechtinger Höhenzug werden. In diesem Jahr ist es für Sonntag, 9. August, geplant. Aber auch hierfür gilt es natürlich, umfangreiche Vorbereitungen zu treffen.

Die für Ende August geplante Vereinsfahrt in den Harz soll - natürlich auch noch mit einem Fragezeichen versehen - auf Juli vorverlegt werden, wie es in der Jahreshauptversammlung angefragt wurde. Denn statt - wie vorgesehen - an einem Montag sollte die Bus-Tagestour an einem Sonnabend (25. Juli) stattfinden, um mehr Vereinsmitgliedern die Möglichkeit zum Mitfahren zu bieten. Ein Bauernhof, eine Kutschpartie, eine Mühlenbesichtigung sind Bestandteil des Ausfluges, der am Abend mit einem gemütlichen Beisammensein am Grill im heimischen Flechtingen ausklingen soll. Solange es freie Plätze im Bus gibt, nimmt Vereinsmitglied Helga Semmer Anmeldungen entgegen.

Ein weiterer Arbeitseinsatz ist für den 26. September vorgesehen. Dann nämlich wollen die Heimat- und Mühlenfreunde den traditionellen Brot- und Backtag an der Schloss- und Wassermühle vorbereiten. Verkostungen und allerlei herbstliche Angebote laden zum Verweilen an der Mühle im Ortskern ein.

Der Brot- und Backtag steht alljährlich vom Datum her fest, weil der am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, einem deutschlandweiten Feiertag, stattfindet.

Den Vereinsball plant der Vorstand für den 28. November. Einen Tag zuvor soll noch ein Arbeitseinsatz gestartet werden, um die Mühle noch einmal vor der Winterpause auf Vordermann zu bringen. Denn: Für das Nikolausfest am 4. Dezember werden wieder zahlreiche kleine und große Besucher erwartet, die nach einem musikalischen Stelldichein von Kindertagesstätte und Grundschule den Nikolaus erwarten, der so manche kleine Überraschung für die artigen Kinder aus seinem Sack herausholen kann.

Da in diesem Jahr der Schlossladen aus personellen Gründen nicht wieder eröffnet werden kann, stand zur Jahreshauptversammlung der Vorschlag, das Haldensleben Bäckerei-Museum nach Flechtingen zu holen und eine Etage der Mühle damit zu erfüllen. Die Idee fand bei den Vereinsmitgliedern breite Zustimmung, doch auch hier wird noch einige Zeit ins Land gehen müssen, ehe der Vorschlag in die Tat umgesetzt werden kann.