Eine Stendalerin schildert den Aufstieg und Fall der einst bedeutenden Eisenwaren-Familie Voss. Von der Gründung 1832 bis zum heutigen Umbau ehemaliger Lager zu modernen Wohnungen.

Wie eine Stendaler Familie zu DDR-Zeiten langsam ihren Betrieb verlor

Die 82-jährige Heidrun Voss gehört zur Erbengemeinschaft der einst großen Stendaler Eisenwaren-Dynastie.

Stendal. - „Voss“ ist ein Name, der bei vielen Stendalern Erinnerungen wachrufen dürfte. Voss ist eine der bedeutenden Dynastien, die die Stadt bis zur Wende geprägt haben. Doch die Spuren verwischen langsam. Mit der Volksstimme wirft Heidrun Voss einen Blick in die Vergangenheit und erklärt, was aus dem Erbe der Eisenwaren-Familie geworden ist.