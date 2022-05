Danny Meyer möchte Haldenslebens Bürgermeister werden

Haldensleben - Der CDU-Stadtverband in Haldensleben hat seinen Kandidaten für die Bürgermeisterwahl aufgestellt. So wird Danny Meyer im kommenden Jahr für die Partei antreten. Der 45-jährige Kundenberater einer Krankenkasse kommt aus dem nahe gelegenen Hermsdorf und wohnt seit 1999 in Haldensleben, wo ihn die Liebe hinzog. An die Stadt binden ihn nicht nur seine Ehefrau und seine zwei Kinder, sondern auch der Haldensleber Sportclub, dessen Vorsitzender er seit 2017 ist.