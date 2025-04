Rund 16 Jahre leitete Kerstin Seifert das Kurhaus in Flechtingen. Nun geht sie in den Ruhestand und räumt ihren Platz für Sarah Pieper. Wer ist die junge Frau, und welche Voraussetzungen bringt sie für das kulturelle Zentrum mit?

Flechtingen. - 20 Jahre war das Kurhaus in Flechtingen ihr zweites Zuhause, nun ist Schluss für Kerstin Seifert, die langjährige Leiterin des Kurhauses geht in den Ruhestand. Nach zwei Jahrzehnten im Dienst der Gemeinde Flechtingen tritt sie ihren wohlverdienten Ruhestand an. Doch sie geht nicht ohne eine Nachfolge, denn ihre Nachfolgerin steht bereits in den Startlöchern.

Kerstin Seifert begann ihre Tätigkeit im Kurhaus am 24. Dezember 2005. Seit 2009 leitete die Flechtingerin dann den zentralen Veranstaltungsort und prägte mit ihrem Engagement und ihrer Kreativität maßgeblich dessen Entwicklung.

Im Rahmen eines Abschiedsgesprächs berichtete sie ihrer Nachfolgerin über die vielfältigen Aufgaben, die mit der Leitung des Hauses verbunden sind. Die Arbeit sei kreativ und abwechslungsreich, biete viel Gestaltungsspielraum, erfordere aber auch persönliches Engagement und zeitlichen Einsatz. Mirko Buttgereit, Bürgermeister der Gemeinde Flechtingen, dankte Kerstin Seifert gemeinsam mit ihrer langjährigen Vorgesetzten und Leiterin der Tourismusabteilung, Kora Duberow.

Lesen Sie auch:Aus dem Kuhort wird ein Kurort

Die neue Leiterin des Kurhauses heißt Sarah Pieper. Sie tritt ihren Dienst am 2. Mai an. Sie ist 24 Jahre alt, stammt aus Oebisfelde und hat ihre Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau in Hannover absolviert. Derzeit arbeitet Sarah Pieper im Maritim-Hotel in Magdeburg in der Veranstaltungsabteilung, wo sie bereits zahlreiche Events wie Firmenveranstaltungen, Abibälle und Ü-30-Partys organisiert hat, teilt die Verbandsgemeinde Flechtingen in einer Presseerklärung mit.

Die Veranstaltungen im Mai

Seit 2022 lebt Sarah Pieper in Flechtingen und freut sich darauf, das Kurhaus als Herzstück des Luftkurortes weiterzuführen. Ihr Einstieg in die neue Aufgabe erfolgt mit einem vollen Veranstaltungskalender in diesem Jahr. Gleich im Mai stehen mit der Lesung von Anke Siefken alias Online-Omi Renate Bergmann und dem After-Work-Konzert mit der Band „Donkey Beat“ zwei große Events an. Damit die Übergabe reibungslos verläuft, wird Kerstin Seifert ihre Nachfolgerin in den ersten Wochen noch einarbeiten und ihr Einblicke in die Routineabläufe und Strukturen des Kurhauses geben.

Zum feierlichen Abschied von Kerstin Seifert und der Begrüßung von Sarah Pieper überreichten Mirko Buttgereit und Verbandsgemeindebürgermeister Tim Krümmling bunte Blumenpräsente. Tim Krümmling bedankte sich bei Kerstin Seifert für ihren langjährigen Einsatz, den er als Bürgermeister der Gemeinde Flechtingen selbst einige Jahre begleiten konntet, und wünschte ihr alles Gute für den Ruhestand. Gleichzeitig freue er sich mit Mirko Buttgereit auf die Zusammenarbeit mit Sarah Pieper und wünschte ihr einen erfolgreichen Start in ihre verantwortungsvolle Aufgabe.