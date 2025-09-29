Die „Süße Tour“ durch den Landkreis Börde findet am Samstag, 11. Oktober, statt. In zwei verschiedene geführte Radtouren wird die Region gezeigt. Was aber auch alles ohne Fahrrad an dem Tag erkundet werden kann.

Das weiße Gold erkunden: Mit dem Rad die Börde einen Tag lang anders kennenlernen

Der Vierzeithof in Bebertal hat auch am Samstag, 11. Oktober

Haldensleben/Oschersleben/Wanzleben. - Auf den Spuren des weißen Goldes in der Börde und der Region. Gemeint sind damit das Salz und der Zucker, hier abgebaut oder aus Rüben hergestellt. Die Vielfalt der Region entlang der Elbe soll an diesem Erlebnistag präsentiert werden. „Es gibt viele Dinge, die man sonst nicht alle Tage erlebt“, erklärt die Organisatorin Nancy Schulze.