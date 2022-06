Demonstration gegen Impfpflicht bei Kreistag im Landkreis Börde

Vor einer Sitzung des Kreistages kommt es auf dem Ameos-Gelände zu Demonstrationen gegen die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Was fordern die Teilnehmer? Und wie viele Beschäftigte im Landkreis Börde trifft die geplante Impfpflicht?

Demo zur einrichtungsbezogenen Impfplicht beim Kreistag in Haldensleben im Ameos Gesellschaftshaus. Die Demonstranten überreichen eine Unterschriftenliste zur Aussetzung der einrichtungsbezognen Impfpflicht.

Haldensleben - Während im Ameos Gesellschaftshaus eine Schweigeminute für die Kriegsopfer in der Ukraine eingelegt wird, dringen von außen Stimmgewirr und Pfiffe in den Saal. Schon vor der Sitzung des Kreistags sind etwa 100 Demonstranten auf dem Ameos-Gelände versammelt. Eigentlich wollen sie vor der Sitzung eine Unterschriftenliste gegen die einrichtungsbezogene Impfpflicht überreichen – doch die Liste trifft zu spät ein. Nach etwa zwei Stunden, in einer Pause zwischen öffentlichem und nicht öffentlichem Teil, übergeben sie ihren Bürgerantrag mit etwa 2300 Unterschriften.