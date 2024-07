Der Zustand der Straße Am Nonnenspring in Haldensleben lässt sehr zu wünschen übrig. Überall sind Schlaglöcher und Unebenheiten zu finden.

Haldensleben. - Das Bauamt der Stadt Haldensleben kontrolliert regelmäßig alle Straßen im Stadtgebiet. Wie Anja Malek, Pressesprecherin der Stadt, mitteilt, geschehe das ungefähr alle zwei Wochen. In diesem Zuge waren zuletzt auch Mängel am Nonnenspring festgestellt worden. „Die Schäden in der Straße Am Nonnenspring wurden vor etwa drei Wochen behoben“, teilt die Stadtverwaltung mit. Eine Anwohnerin kritisiert den Zustand der Straße trotzdem massiv.