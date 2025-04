Unter dem Motto „#haldenslieben“ sind die besten Bilder eines Fotowettbewerbs der Stadt prämiert worden. Eine Jury suchte aus insgesamt 120 eingereichten Fotos die neun schönsten Motive aus. Bürgermeister Bernhard Hieber überreichte den Gewinnern ihr gerahmtes Bild sowie einen Präsentkorb, unter anderem mit einem Rollibad-Gutschein und Eintrittskarten für das Altstadtfest. Sylvia Scholz (Platz 3, v. l.) und Carsten Schmelter (Platz 2) haben das erste Mal am Wettbewerb teilgenommen. Sylvia Scholz erklärt, dass sie sich „nackt“ fühle, wenn sie ihre Kamera nicht dabei habe. Carsten Schmelter fotografiere am liebsten in den Morgenstunden. Zum wiederholten Mal schnappte sich Heiko Klingbeil (m.) den ersten Platz, diesmal mit seiner Fotografie des Kühnschen Hauses in der Hagenstraße. Das Motiv habe er spontan gewählt und anschließend bearbeitet. Seiner Meinung nach sei es das schönste Haus der Stadt.