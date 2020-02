Aus einem Einfamilienhaus in Nordgermersleben haben Diebe Dinge im Wert von schätzungsweise 100.000 Euro gestohlen.

Nordgermersleben (vs) l Diebe haben sich am Donnerstag in einem Einfamilienhaus in Nordgermersleben (Landkreis Börde) zu schaffen gemacht. Wie die Polizei am Freitag mitteilt, seien die Diebe zwischen 18.45 und 20.25 Uhr in das Haus eingebrochen und hätten Schränke durchwühlt und einen Safe geöffnet.

Die Diebe nahmen Uhren, Schmuck und eine umfangreiche Münzsammlung mit. Den Gesamtwert der geklauten Sachen schätzt die Polizei auf 100.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 03904/4780 entgegen.