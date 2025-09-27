weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Haldensleben
    4. >

  4. Energiebericht 2024: Drei Millionen Kilowattstunden Wärme: Haldenslebens Energieverbrauch im Detail

Energiebericht 2024 Drei Millionen Kilowattstunden Wärme: Haldenslebens Energieverbrauch im Detail

Wie viel Energie verbraucht die Stadt Haldensleben eigentlich – und wie entwickelt sich der Verbrauch? Der aktuelle Energiebericht liefert Einblicke.

Von Till Frieling 27.09.2025, 06:45
Im Energiebericht werden die 18 kommunalen Gebäude mit dem höchsten Energieverbrauch zusammengefasst.
Im Energiebericht werden die 18 kommunalen Gebäude mit dem höchsten Energieverbrauch zusammengefasst. Symbolfoto: picture alliance/dpa

Haldensleben - Gas, Wasser, Strom - die Verwaltung der Stadt Haldensleben bemüht sich Energie zu sparen. Wie es um diese Bemühungen steht, wird im Energiebericht 2024 dargestellt, den Haldenslebens Klimamanager Lennart Victor im Wirtschafts- und Finanzausschuss vorgestellt hat.