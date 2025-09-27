Wie viel Energie verbraucht die Stadt Haldensleben eigentlich – und wie entwickelt sich der Verbrauch? Der aktuelle Energiebericht liefert Einblicke.

Im Energiebericht werden die 18 kommunalen Gebäude mit dem höchsten Energieverbrauch zusammengefasst.

Haldensleben - Gas, Wasser, Strom - die Verwaltung der Stadt Haldensleben bemüht sich Energie zu sparen. Wie es um diese Bemühungen steht, wird im Energiebericht 2024 dargestellt, den Haldenslebens Klimamanager Lennart Victor im Wirtschafts- und Finanzausschuss vorgestellt hat.