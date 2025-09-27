Im Areal historischer Schiffe im Magdeburger Wissenschaftshafen mehren sich die Einbrüche. Drei Modellschiffe und historische Geländer wurden bereits gestohlen.

Dieses Modell des bekannten Dampfers Württemberg wurde im Magdeburger Wissenschaftshafen gestohlen.

Magdeburg. - Das Areal historischer Schiffe im Magdeburger Wissenschaftshafen ist offenbar nicht nur tagsüber ein beliebtes Ausflugsziel. Auch nachts finden sich dort immer wieder Besucher ein, allerdings von der ungebetenen Art, wie Projektleiter Jens Klein ärgerlich erklärt: „Wir hatten hier zuletzt mehrere Einbrüche.“