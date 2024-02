Das Rote Kreuz in verschiedenen Ländern wurde durch eine Begebenheit im italienischen Ort Solferino gegründet. Was das nun mit einer Fackel zu tun hat, die aus Sachsen-Anhalt bis in den genannten Ort reist.

Markus Gratzke (li.) von der Haldensleber Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes übergab das „Licht der Hoffnung und Menschlichkeit“ in Haldensleben an Gordon Westphal von der DRK-Bereitschaft.

Haldensleben. - Gutgelaunt haben sich ehrenamtliche Mitglieder des Deutschen Roten Kreuzes auf dem Haldensleber Marktplatz versammelt. Markus Gratzke von der DRK-Wasserwacht Haldensleben hat dort eine brennende Fackel an Gordon Westphal von der DRK-Bereitschaft Haldensleben übergeben. Das „Licht der Hoffnung und Menschlichkeit“ soll nun bis nach Italien weiterreisen – an den Zielort Solferino.

Am 24. Juni 1859 war der Schweizer Geschäftsmann Henry Dunant durch Italien gereist. Dort wurde er Zeuge der Folgen der Schlacht von Solferino, einer der größten Auseinandersetzungen jener Zeit. Dunant erlebte Not und Elend der verwundeten Soldaten hautnah und setzte sich dafür ein, die Versorgung der Verwundeten zu organisieren.

Seine Vision für die Gründung neutraler Hilfsgesellschaften für Verwundete in verschiedenen Ländern Europas wurde schließlich Realität – so entstand auch das Rote Kreuz. Um an diese Entstehungsgeschichte zu erinnern, organisiert das Italienische Rote Kreuz seit 1992 die „Fiaccolata“ – eine Fackelreise durch Deutschland über die Schweiz bis nach Italien.

Diese Fackelreise startete in diesem Jahr erstmals in Sachsen-Anhalt, wo die Fackel in Magdeburg entzündet wurde und an mehreren Stationen übergeben wurde – so auch in Haldensleben.