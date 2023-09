Einen Wanderritt hat es am Sonntag auf Einladung der Arbeitsgruppe „Rund ums Pferd“ im Biosphärenreservat Drömling gegeben. Von Wegenstedt aus führt die Tour über Wald- und Feldwege nach Eickendorf. Dort gibt es Speis und Trank für Pferde und Reiter.

Wegenstedt - „So viele Reiter waren wir bei den Wanderritts noch nie“, sagt Jörg Lauenroth-Mago, Mitglied in der Arbeitsgruppe (AG) „Rund ums Pferd“. 23 Reiter-Pferd-Paare aus Gardelegen, Weferlingen, Breitenrode, Rätzlingen, Vorsfelde, Wegenstedt und anderen Orten der Region zählt der Rätzlinger beim Start am Sonntagmorgen in Wegenstedt. Es ist der siebente Ausritt der AG, der erste fand 2016 statt. Entstanden war die AG im Rahmen der Erstellung des Tourismus- und Vermarktungskonzeptes für den Drömling.

Reiter sind gegen den Gesteinsabbau

„Mit diesem Ritt von Wegenstedt nach Eickendorf wollen wir eine Verbindung zwischen dem Drömling und dem Eickendorfer Wald herstellen und zeigen, dass es ein wunderbares Reitgebiet ist. Es wäre für die Gegend eine Katastrophe, wenn dort der Gesteinsabbau wieder beginnen würde“, erklärt Lauenroth-Mago. Um sich ein Bild vom Areal zu machen, soll der Wanderritt direkt zum Steinbruch führen. „Es muss alles dafür getan werden, dass dort das Naturschutzgebiet erhalten bleibt“, betont der Rätzlinger.

„Wir wollen auf die besondere Attraktivität des Drömlings auch für Reiter hinweisen“, sagt Melanie Hars, Mitglied in der AG. Beim Wanderritt dabei ist auch ihre sechsjährige Tochter Liara. Die kleine Rätzlingerin sitzt auf ihrem Pferd Bamba, während daneben ihre Mutter im Sattel von Smiley reitet.

Reitlehrerin Madleen Berger hatte die Tour zuvor per Pferd und per Drahtesel getestet. „Die Strecke bis Eickendorf ist etwa neun Kilometer lang“, erklärt die Wegenstedterin, die noch weitere Reiterinnen und Pferde mitgebracht hat.

Beim Geländeritt geht es nicht um Schnelligkeit

Auf dem Rücken ihres Pferdes Chicago sitzt Meike Wolter. Die 14-jährige Gehrendorferin reitet schon seit ihrer frühesten Kindheit. „Reiten und die Verbindung mit dem Pferd ist meine Leidenschaft. So ein Wanderritt ist sehr abwechslungsreich. Das Pferd sieht nicht nur das Dressurviereck. Es ist eine schöne Auszeit zusammen“, beschreibt die junge Reiterin, die schon auf Spring- und Dressurturnieren erfolgreich war. Erste Plätze haben Meike und Chicago bei so manchem Zeitspringen geholt. Heute geht es nicht darum, als Erster ins Ziel zu kommen.

Im Gegenteil – es soll gemütlich durch das Gelände gehen. Aus Breitenrode kommen Sandra Hieronimus und ihre Stute Lienchen. Sie sind zum ersten Mal in einer großen Gruppe bei einem Wanderritt dabei. Bereits im letzten Jahr beteiligt sich Laura Schlolaut mit ihrem Pferd am Ritt der AG. „Man reitet ja sonst nur um sein eigenes Dorf herum. Heute können wir andere Leute, neue Wege und Ecken kennenlernen. Das macht großen Spaß“, erklärt die Wassensdorferin und schwärmt von dem besonderen Gemeinschaftsgefühl.

Eine Premiere ist der Wanderritt auch für Vivien Krutzke aus Weferlingen. „Meine Stute Micky ist zehn Jahre alt, sehr ruhig und macht alles mit“, sagt die 26-jährige Weferlingerin und streichelt ihrem Pferd über die Mähne.