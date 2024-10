Um die ehemalige Heuherberge „Heureka“ in Uthmöden hat es in der Vergangenheit einigen Ärger gegeben. Doch nun hat das alles ein Ende: Neue Mieter sollen einziehen.

Ehemalige Heuherberge ist endgültig Geschichte: Was jetzt daraus wird

Drama um Haus in Uthmöden hat ein Ende

Die Heuherberge in Uthmöden ist Geschichte. Zuvor hatte es ein ewiges Hin und Her mit der Pächterin gegeben.

Uthmöden. - Das Drama um die Heuherberge „Heureka“ in Uthmöden hat ein Ende. So steht nun fest, wie das Haus nahe der Kirche in zukunft genutzt werden soll.