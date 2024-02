Tatjana Petrenko ist vor dem Krieg in ihrer Heimat geflohen und ließ alles zurück. Im Restaurant „Seeterrasse“ in Flechtingen hat die Ukrainerin Arbeit gefunden und ein stückweit Familie.

Ehemalige Lehrerin findet in Restaurant in Flechtingen Arbeit und ein stückweit Familie

Flechtingen. - Vor zwei Jahren brach die heile Welt von Tatjana Petrenko zusammen. 24 Jahre lang hatte sie zuvor an einer Schule in Saporischschja ukrainische Literatur unterrichtet – bis eine russische Bombe das Gebäude zerstörte. Auch das Wohnhaus und das Geschäft ihres Sohnes fielen den Angriffen zum Opfer. Durch den Beschuss, sagt Tatjana, seien zudem ihre Beine verletzt worden. Im Mai 2022, drei Monate nach Beginn des Krieges in der Ukraine, flüchtete Tatjana Petrenko in eine ungewisse Zukunft nach Deutschland. Ihre beiden Söhne blieben zurück, sie kämpfen als Soldaten an der Front. Auch die Enkel und Schwiegertöchter leben noch in der Heimat. Ihr Mann war bereits vor Beginn des Krieges verstorben.