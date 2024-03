Am Osterwochenende 2024 ist in Haldensleben und den Ortsteilen einiges los. Was von Karfreitag bis Ostermontag ansteht.

Eiersuche und Osterfeuer: Das ist an Ostern in Haldensleben und den Ortsteilen los

Gerade für Kinder birgt das Osterwochenende in Haldensleben und den Ortsteilen wohl so manche Überraschung.

Haldensleben. - Wer am Osterwochenende frei hat und nicht nur auf dem Sofa sitzen möchte, der bekommt in Haldensleben und den Ortsteilen einiges geboten. Vom Osterfeuer bis zur lustigen Eiersuche gibt es verschiedene Veranstaltungen. Eine Übersicht:

Karfreitag, 29. März

Von 16 bis 18 Uhr sind in Uthmöden die Osterhasen „on tour“. Ortsbürgermeisterin Marie Ohrdorf und mehrere Mitstreiter düsen als coole Biker und passenderweise im Osterhasenkostüm durch den Ort – vielleicht fallen dabei ja kleine Ostergeschenke für die Einwohner ab.

Ostersonnabend, 30. März

In der Kernstadt von Haldensleben findet am Sonnabend zwar kein Osterfeuer statt, dafür aber in mehreren Ortsteilen. In Süplingen startet das Osterfeuer mit Musik und gastronomischer Betreuung bereits um 18 Uhr. Es findet an der Alten Schmiede statt. Noch am Vormittag zwischen 9 und 11 Uhr wird Holz für das Brauchtumsfeuer angenommen. Das Hundisburger Osterfeuer beginnt um 19 Uhr und findet traditionell am Steinbruch statt.

In Satuelle setzt sich um 19 Uhr ein Fackelumzug, der von der Feuerwehr-Blaskapelle angeführt wird, in Bewegung. Er leitet die Gäste zum Festplatz, wo das vom Ortschaftsrat organisierte Osterfeuer entzündet werden soll. Für gastronomische Betreuung ist gesorgt, die Feuerwehrleute übernehmen die Brandwache.

Auch in Uthmöden geht es um 19 Uhr los: Das Osterfeuer wird dort vom Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr organisiert und am Uthmödener Bahnhof entzündet. Die Anlieferung von trockenem Holz und Strauchwerk ist derzeit noch möglich.

Ostersonntag, 31. März

Die Kleingartenanlage „Ohretal“ liegt idyllisch am Rand von Wedringen und hat gerade erst einen neuen Vorstand erhalten. Der lädt nun erstmals Kinder und Familien zur großen Ostereiersuche ein. Von 14 bis 18 Uhr können in der Gartenanlage am Ohreradweg hinter dem Friedhof kleine Präsente gefunden werden, die der Osterhase hinterlegt hat.

Das Museum Haldensleben hat am Ostersonntag regulär geöffnet. Der Osterhase besucht die Einrichtung in der Mittagspause und hinterlässt kleine Überraschungen in Ausstellungen und im Museumsgarten. Zum Suchen und Finden dieser sind Gäste zwischen 14 und 16 Uhr im Museum willkommen.

Ostermontag, 1. April

Der diesjährige Kulturgeschichtliche Osterspaziergang des Aller-Ohre-Vereins führt auf die Spuren von Peter Wilhelm Behrends – des berühmten Stadtsohnes Neuhaldenslebens. Alle Interessierten sind dazu um 14 Uhr in das Museum Haldensleben eingeladen, von wo aus der Spaziergang startet.