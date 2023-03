Eimersleben - „Es ist die Gemeinschaft, die uns ausmacht“, sagen die Sportfrauen. Seit 50 Jahren treibt die Gymnastikgruppe der SG Grün-Weiß Eimersleben einmal wöchentlich gemeinsam Sport.

Sich bewegen, sich fit halten und in Schwung bleiben - das ist das Anliegen der Sportfreundinnen, doch es ist eben noch ein bisschen mehr, das die Frauen jeden Mittwoch nach Feierabend noch einmal aus dem Haus gehen lässt.

Die Gründung der Sektion Frauengymnastik erfolgte am 18. Dezember 1972. Sechs Tage zuvor lagen zur Vorstandssitzung der Sportgemeinschaft 21 Anmeldungen von Frauen und Mädchen vor. Damit stand der neuen Sektion nichts mehr im Wege.

Für 20 Pfennige pro Monat zum wöchentlichen Sport

Als erste Sektionsleiterin wählte der Teilnehmerkreis Ingrid Brandt, die Verantwortung für die Übungsstunden wurde Sabine Binkowski übertragen. Doris Böhm und Gabriele Dehn übernahmen als Übungsleiterinnen die Jugendgruppe. 1974 gab Ingrid Brandt die Sektionsleitung an Sabine Binkowski ab.

Zur Gründungsversammlung wurden auch die Mitgliedsbeiträge für die Gymnastinnen festgelegt. Schüler und Lehrlinge hatten 20 Pfennige, Hausfrauen 80 Pfennige und Vollbeschäftigte 1,20 Mark pro Monat zu entrichten. Anfang 1973 begannen die Frauen mit ihren wöchentlichen Trainingsstunden im Gemeindesaal.

Wegen der hohen Teilnehmerzahl wurden zwei Gruppen gebildet. Beim Rat der Gemeinde stellten die Sportlerinnen einen Zuschussantrag über 300 Mark. Von dem Geld schafften sie sich Wolldecken an, die als Turnmatte dienen sollten. Und tatsächlich existieren einige dieser Anschaffungen bis heute bei langjährigen Mitgliedern.

Weitere Sportgeräte wie Gymnastikringe, Medizinbälle oder Springseile für abwechslungsreichere Übungsstunden befanden sich im Fundus der Grundschule. Leider stand irgendwann der Gemeindesaal nicht mehr zur Verfügung, weil in ihm als bewirtschafteter Saal zahlreiche andere Veranstaltungen stattfanden.

Eine Alternative wurde im alten Konsum gefunden, doch diese Räumlichkeit war sehr eng und musste selbst beheizt werden. Als komfortabler stellte sich da schon der Kulturraum der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft (LPG) auf dem heutigen Baxmannschen Hof heraus.

Trainingsorte wechselten im Lauf der Jahre

Im Jahr 1988 fand die Gymnastikgruppe dann eine Bleibe im neu eröffneten Sportlerheim am Sportplatz. Leider wurde es auch hier etwas eng, besonders dann, wenn alle Frauen Zeit hatten, am Übungsabend teilzunehmen.

Aber wie das so ist, half der Zufall: Den Frauen bot sich die Möglichkeit, wieder den Gemeindesaal zu nutzen, nachdem dieser nach der Wende in die Regie der Gemeinde zurückgegangen war. Der Raum bietet aufgrund seiner Größe optimale Bedingungen, und auch die Sportgeräte finden in einem Nebenraum ihren Platz.

So ist die Gruppe bis heute in der Regel immer mittwochs ab 18.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus anzutreffen. Außer jüngst, als die Frauen das 50-jährige Bestehen ihrer Gruppe im Sportlerheim am Sportplatz feierten. Statt Medizinbällen gab es an diesem Abend Pizza, statt Turnmatten ein Glas Sekt.

Neben dem Hauptanliegen, der Gymnastik, wird nämlich innerhalb der Gruppe auch das kulturelle Leben gepflegt. Theaterbesuche bei der Schunterbühne in Lehre/Niedersachsen, Fahrradtouren, Kegelabende und immer in der Vorweihnachtszeit das beliebte Schrottwichteln gehören zum Jahresplan der Gymnastinnen.

Beim Sportfest und zum Erntefest stehen die Damen im Café Grün-Weiß hinter der Kuchentheke. Steht der Frühjahrsputz im Sportlerheim an, sind die Frauen ebenfalls mit von der Partie.

Aktuell zählen 16 Mitglieder zur Gymnastikgruppe, aber die Frauen sind selbstverständlich stets offen für neue Mitstreiterinnen. Alle wünschen sich sehr, dass es noch möglichst lange weiter geht.