Ungewöhnliche Ideen und ein tierischer Gast sorgen beim Wegenstedter Weihnachtsmarkt für staunende Gesichter. Welche Rolle eine rote Nase dabei spielt und wie viel Herzblut hinter dem bunten Treiben steckt, zeigt ein Abend voller Überraschungen.

Ein Rentier, ein Dorf und ganz viel Weihnachtszauber in Wegenstedt erleben

Der fünfjährige Wallach Diego erobert Wegenstedt: Als rotnasiges Rentier Rudolf zieht er die Kutsche samt Weihnachtsmann, während Elfe Stephanie aus Rottmersleben die Zügel hält.

Wegenstedt - Es war einmal – nicht weit entfernt vom Lichterglanz der großen Städte – ein kleines Dorf namens Wegenstedt. Und dort, wo sonst der Alltag regiert, lag an diesem Nachmittag ein Hauch von Zauber in der Luft. Denn wie in der Geschichte vom Rentier Rudolf sollte sich auch hier zeigen, dass es manchmal gerade die Andersartigkeit ist, die den Weg weist.