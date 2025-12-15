Advent im Harz Wernigeröder Weihnachtsmarkt: Was Besucher und Händler lieben – und was sie kritisieren

Der Wernigeröder Weihnachtsmarkt gehört zu den meistbesuchten in der Region. Aber lohnt sich die Anreise überhaupt? Händler und Besucher berichten, was sie ihnen gefällt, was sie überrascht – und was andere Städte besser machen.