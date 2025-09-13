weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
Bestandsaufnahme Was steckt hinter den Pestalozzi-Vorwürfen?

Seit ein paar Tagen erregen Meldungen über Gewalt, Misstände und Schikanen an Staßfurts Pestalozzi-Schule die Gemüter. Was hinter den Vorwürfen aus den Sozialen Medien steckt? Eine Bestandsaufnahme.

Von Tobias Winkler Aktualisiert: 13.09.2025, 15:44
An der Pestalozzi-Schule in Staßfurt häufen sich Berichte über Gewalt und grenzüberschreitendes Verhalten durch Schulpersonal. Eltern, Schüler und Lehrkräfte melden Vorfälle. 
An der Pestalozzi-Schule in Staßfurt häufen sich Berichte über Gewalt und grenzüberschreitendes Verhalten durch Schulpersonal. Eltern, Schüler und Lehrkräfte melden Vorfälle.  Foto: Tobias Winkler

Staßfurt - Ein Kind hat buchstäblich die Hose voll – vor versammelter Klasse bloßgestellt, zwingt man es „Feuchttücher“ zu buchstabieren. Einem anderen Kind haut eine Pädagogische Mitarbeiterin (PM) auf den Po, einem greift man ins Genick, damit die beiden sprichwörtlich in die „Puschen“ kommen.