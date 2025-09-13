Seit ein paar Tagen erregen Meldungen über Gewalt, Misstände und Schikanen an Staßfurts Pestalozzi-Schule die Gemüter. Was hinter den Vorwürfen aus den Sozialen Medien steckt? Eine Bestandsaufnahme.

An der Pestalozzi-Schule in Staßfurt häufen sich Berichte über Gewalt und grenzüberschreitendes Verhalten durch Schulpersonal. Eltern, Schüler und Lehrkräfte melden Vorfälle.

Staßfurt - Ein Kind hat buchstäblich die Hose voll – vor versammelter Klasse bloßgestellt, zwingt man es „Feuchttücher“ zu buchstabieren. Einem anderen Kind haut eine Pädagogische Mitarbeiterin (PM) auf den Po, einem greift man ins Genick, damit die beiden sprichwörtlich in die „Puschen“ kommen.