Einkaufen: Warum der NP-Markt in Haldensleben geschlossen werden musste

Der NP-Markt an der Gerikestraße in Haldensleben wurde in den letzten Tagen zu einem „Nah und gut“ umgebaut.

Haldensleben - Den NP-Markt an der Gerikestraße in Haldensleben gibt es nicht mehr. Der Discounter, den die Konsum Optimal-Kauf eG betreibt, wurde am 22. Juni geschlossen. Trotzdem werden Kunden an dem gleichen Ort künftig weiter einen Einkaufsmarkt vorfinden, denn dieser wurde lediglich umgebaut.