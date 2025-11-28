Adventsmarkt mit Familienprogramm Eisbahn im Aufbau: Sternenmarkt bringt neue Winter-Action nach Haldensleben

Auf dem Haldensleber Sternenmarkt wird es in diesem Jahr besonders spannend: Während die Eisbahn gerade in Rekordzeit entsteht, überrascht die Stadt mit einer frischen Idee, die für zusätzliche Winterstimmung sorgt. Was Besucher erwartet und wie die Gäste selbst Teil des Geschehens werden können.