Für den Sternenmarkt in Haldensleben wird der diesjährige Weihnachtsbaum aus Uhrsleben geliefert. Den Spendern war es ein besonderes Anliegen, dass der Baum auf einem Weihnachtsmarkt steht.

Haldensleben - Von Uhrsleben bis nach Haldensleben: Der Weihnachtsbaum, der zwölf Meter hoch ist, ist für den Sternenmarkt aufgestellt worden und nun der Mittelpunkt des Marktes. Gefällt wurde er im Garten von Spenderin Marianne Schäfer. Ihr verstorbener Mann Kurt Schäfer habe sich immer gewünscht, dass dieser Baum eines Tages auf einem Weihnachtsmarkt steht, weiß Uwe Harnisch, ein Bekannter der Familie. Er vermittelte den Baum an die Stadt.