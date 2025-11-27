Für die SPD treten Skady Herkenrath und Dieter Diederichs im Altmarkkreis Salzwedel zur Landtagswahl 2026 an. Bekanntere Gesichter aus der Region verzichteten. Warum? Nachgefragt.

Überraschung über teils völlig unbekannte Kandidaten der SPD in der Altmark

Der SPD-Kreisverband Westliche Altmark nominierte Skady Herkenrath und Dieter Diederichs als Landtagskandidaten. Eine Entscheidung, die teils auf Verwunderung stößt. Die Volksstimme fragte nach.

Altmarkkreis. - Mit einer überraschenden Entscheidung sorgt die hiesige SPD für Verwunderung. Skady Herkenrath und Dieter Diederichs werden bei der Landtagswahl 2026 im Altmarkkreis Salzwedel antreten. Beide sind in der Region eher unbekannt. Herkenrath, die Direktkandidatin für Gardelegen, Klötze, Kalbe und Oebisfelde, ist nicht einmal Altmärkerin.