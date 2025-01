In Emden wird ein Gedenkstein für Wilhelm Gewalt in die Hinterstraße eingelassen. Sein Schicksal als Landarbeiter war typisch für die Kriegszeit. Das ist seine Geschichte.

Gedenken in der Börde

Solch ein Stolperstein als Erinnerungsort wird für den Landarbeiter Wilhelm Gewalt in der Hinterstraße in Emden verlegt.

Emden - In der Hinterstraße 17 in Emden wird ein Stolperstein zur Erinnerung an Wilhelm Gewalt verlegt. Diese Gedenkzeremonie ist Teil des Projektes „Erinnerungskultur im Landkreis Börde“. Die Opfer sollen nie vergessen werden.