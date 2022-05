Erhebungsstelle Haldensleben hat tausende von Fragen

Anika Reckling (Mitte) bereitet mit Karolin Flechner und Felix Köcke sowie weiteren Mitarbeitern in der Erhebungsstelle Haldensleben den Zensus für 2022 vor. Aktuell fehlt es an ehrenamtlichen Helfern, welche ausgewählte Haushalte vor Ort zur Ermittlung der Einwohnerzahl befragen.

Haldensleben - Noch sind gut drei Monate Zeit, bis am 12. Mai deutschlandweit der Zensus 2022 beginnt. Mit dieser statistischen Erhebung, die über einen Zeitraum von zwölf Wochen laufen soll, wird ermittelt, wie viele Menschen in Deutschland leben, wie sie wohnen und arbeiten. Dafür gibt es in Sachsen-Anhalt 38 Erhebungsstellen. Eine davon ist Haldensleben.

Die Vorbereitungen für den Zensus, der auch unter dem Begriff Volkszählung bekannt ist, laufen hier auf Hochtouren. Doch es gibt ein Problem: Es fehlt der Erhebungsstelle an Interviewern, welche ausgewählte Personen direkt an der Haustür befragen. „Um gut aufgestellt zu sein, benötigen wir mindestens 120 Interviewer“, sagt Anika Reckling, die Leiterin der Erhebungsstelle. Davon allerdings ist Haldensleben weit entfernt. „Derzeit haben wir vielleicht 15“, so Reckling weiter.

Bereich hat sich deutlich vergrößert

Zwar sei es beim Zensus 2011 ebenfalls etwas schwierig gewesen, ausreichend Interviewer zu finden, doch die Voraussetzungen waren einfacher, blickt die Leiterin zurück. Denn nach dem Zensus 2011 sind die Erhebungsstellen neu festgelegt worden. Dadurch ist die Stelle in Haldensleben nicht allein für die Kreisstadt, sondern auch für die Gemeinden Barleben, Hohe Börde, Niedere Börde, Sülzetal, Westheide sowie die Stadt Wanzleben-Börde zuständig und zählt damit zu den sechs größten Erhebungsstellen landesweit. Vor elf Jahren sei der Bereich für die Erhebungsstelle Haldensleben deutlich kleiner gewesen, meint Reckling. „Da haben wir dementsprechend auch weniger Interviewer benötigt.“

Die steuerfreie Aufwandsentschädigung, welche die Interviewer erhalten, könnte ein Anreiz sein, den Zensus 2022 zu unterstützen. Dabei ist ein Verdienst um die 1000 Euro möglich. „Beim letzten Mal haben sich viele Studierende und Rentner beteiligt. Doch die Studierenden stehen mittlerweile in Lohn und Brot, und die Senioren sind auch zehn Jahre älter geworden“, kann Reckling nicht so einfach auf „bewährtes Stammpersonal“ zurückgreifen.

Schulung, Arbeitsmaterial, Vergütung

Die Voraussetzungen, welche die Interviewer zu erfüllen haben, sind nicht hoch: Sie müssen bis zum 15. Mai 2022 das 18. Lebensjahr vollendet haben und der deutschen Sprache mächtig sein. „Weitere Sprachen wären natürlich von Vorteil“, unterstreicht die Leiterin der Erhebungsstelle. Zudem sollten die Interviewer zuverlässig und für zwölf Wochen zeitlich flexibel sein. „Es kann sein, dass die Interviews auch an Wochenenden geführt werden müssen“, weiß Reckling. Mobilität sei ebenfalls von Vorteil, sagt sie. Eine Einschränkung für die ehrenamtlichen Helfer gibt es jedoch: Sie dürfen hauptberuflich nicht in sensiblen Bereich arbeiten. Dazu zählen beispielsweise die Polizei, Ordnungsämter und Finanzbehörden.

Die Interviewer werden für ihre Aufgabe im Vorfeld geschult. „Auch das wird vergütet“, betont Anika Reckling. Ebenso wird das notwendige Arbeitsmaterial gestellt. Dazu zählen auch Mobiltelefone. Denn die ehrenamtlichen Erhebungsbeauftragten müssen sich im Vorfeld bei den ihnen zugewiesenen Haushalten für die Befragung anmelden.

Klassische Haustürbefragung

Zwölf Fragen zu Alter, Person und Geschlecht werden in der sogenannten „Ziel 1“-Befragung gestellt. Sie dient ausschließlich der Existenzfestellung und soll dazu beitragen, die Einwohnerzahl zu ermitteln. Dafür gibt es entsprechende Fragebögen. „Wer befragt wird, das wird per Losverfahren zufällig vom Statistischen Landesamt bestimmt“, erklärt Anika Reckling das Prozedere. Die Interviewer vereinbaren dann mit den „Auserwählten“ einen Vor-Ort-Termin. „Die Befragung soll coronabedingt an der Haustür stattfinden. Aufs Sofa muss niemand“, so Reckling weiter. Etwa 2.500 Haushalte werden dafür im Bereich der Erhebungsstelle Haldensleben festgelegt.

Aus diesen Haushalten werden weitere für die „Ziel 2“-Befragung ausgewählt. Diese tiefergehende Befragung zu Wohnsituation, Staatsangehörigkeit und Zuwanderung, Bildung und Ausbildung, Erwerbstätigkeit, Arbeitsort und Beruf sollen die Strukturmerkmale der Bevölkerung ermitteln. Die Fragen dazu müssen diejenigen, die ausgelost wurden, allerdings selbst online beantworten.

Zur Auskunft besteht Pflicht

Anika Reckling weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die ausgewählten Haushalte verpflichtet seien, Auskünfte zu erteilen. Wer sich weigert, werde zunächst angemahnt. Hilft das nichts, droht auf Grundlage des Bundesstatistikgesetzes ein Ordnungswidrigkeitsverfahren, das eine Geldstrafe nach sich zieht.

Die Interviewer, die sich bislang bei der Erhebungsstelle gemeldet haben, kommen überwiegend aus Haldensleben „Uns fehlen somit vorrangig die Helfer aus den übrigen Gemeinden“, macht Anika Reckling deutlich. Sollten sich nicht ausreichend Erhebungsbeauftragte finden, so müssen die Bürgermeister aus ihren Gemeinden Ehrenamtliche dazu verpflichten. Das würde - ähnlich wie bei Wahlen - in erster Linie die Mitarbeiter der Verwaltungen betreffen. „Das allerdings kann dort wieder zu personellen Engpässen führen, so dass auch die Arbeit der Verwaltung darunter leidet“, zeigt Anika Reckling mögliche Folgen einer solchen Maßnahme auf.

Wer Interesse hat, als Interviewer beim Zensus 2022 mitzuarbeiten kann sich bei der Zensus-Erhebungsstelle Haldensleben, Neuhaldensleber Straße 22a, 39340 Haldensleben, Telefon 03904/4793510, E-Mail [email protected] bewerben.