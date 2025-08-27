Beim Stadtradeln sammeln die Haldensleber wieder fleißig Kilometer auf dem Fahrrad. Bisher haben sich 733 Mitfahrer registriert.

Es ist angeradelt: Haldensleben tritt beim Stadtradeln erneut in die Pedale

Haldensleben - Es ist angeradelt! Haldensleben tritt in den kommenden drei Wochen wieder kräftig in die Pedalen. Zum dritten Mal nimmt die Stadt bei der Aktion Stadtradeln teil und sammelt Kilometer auf dem Fahrrad. Zum offiziellen Anradeln gab es am Montagnachmittag schon einmal eine kleine Radtour rund um Haldensleben.

Haldensleben auf dem vierten Platz in Sachsen-Anhalt

In diesem Jahr haben sich bisher mehr als 700 Mitradler und 60 Teams für das Stadtradeln registriert. Ihr Ziel dabei: 21 Tage lang möglichst viele Wege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Im vergangenen Jahr haben die Haldensleber übrigens 161.643 Kilometer im Sattel zurücklegten. Damit schaffte es Haldensleben insgesamt auf den vierten Platz in Sachsen-Anhalt.

Auch interessant: Nächster Spatenstich für den Ferkeltaxenradweg

In den kommenden drei Wochen sind auch verschiedene Aktionen rund ums Rad geplant. Wer etwa lieber in der Gruppe Fahrradtouren machen möchte, kann an den Feierabendtouren teilnehmen. Die starten jeweils dienstags um 18 Uhr auf dem Marktplatz. Morgen um 17 Uhr findet zudem der Fahrradstammtisch in der Kulturfabrik statt. Ausgewertet werden sollen die Ergebnisse des Stadtradeln beim Fahrradaktionstag am 20. September.