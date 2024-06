Am Wochenende des 22. und 23. Juni wird in Behnsdorf Fußball und Volleyball gespielt. Erstmals lockt ein Darts-Turnier. Um große Weiten für den Königstitel geht es in diesem Jahr beim Sportfest in die Weitsprunggrube.

Behnsdorf. - Wenn die Sportfreunde von Eintracht Behnsdorf zu ihrem alljährlichen Sportfest einladen, ist das ganze Dorf auf den Beinen. Vom 21. bis 23. Juni ist es soweit: Fußball, Volleyball, Darts und die diesjährige Königsdisziplin Weitsprung stehen im Mittelpunkt des sportlichen Wochenendes. Darüber hinaus wird natürlich gefeiert – mit Musik und einem Frühschoppen.

Zum Auftakt lädt die Sportgemeinschaft am morgigen Freitag, 21. Juni, ab 18 Uhr zum Mitternachtsturnier im Fußball ein. Mannschaften aus fünf Spielern und einem Torwart, ganz egal, ob Frauen, Männer oder gemixt, konnten sich für eine Teilnahme anmelden. Maximal 16 Mannschaften werden zugelassen. Über den genauen Spielmodus wird am Spieltag entschieden. Es winken Sach- und Geldpreise. Weitere Infos sind per E-Mail an sge-behnsdorf@web.de, Instagram/ Facebook eintracht_behnsdorf oder Telefon 0172/705 11 62 abzufragen.

Premiere für Darts-Turnier

Das Hobby-Mixed-Volleyball-Turnier bringt das Wochenende am Sonnabend, 22. Juni, ab 11 Uhr in die zweite Runde. Mindestens zwei Frauen sollten pro Team mitspielen. Das Startgeld beträgt zehn Euro. Gespielt wird auf Sand- und Rasenplatz. Die teilnehmenden Teams sollten sich spätestens um 10.30 Uhr auf dem Sportplatz einfinden. Gruppeneinteilungen und Spielmodus werden vor Ort bekannt gegeben.

Im Rahmen ihres Sportfestes planen die Sportler der SG Eintracht Behnsdorf am 22. Juni das 1. Steeldartsturnier. In der Sporthalle am Sportplatzweg 18 wird im Modus 501 Master out im Doppel-KO-System gespielt. Der Einlass beginnt um 12 Uhr, eine Stunde später startet das Turnier.

Zugelassen sind maximal 64 Teilnehmer. Das gesamte Startgeld von 10 Euro plus Boardgeld 2 Euro wird ausgeschüttet. Es winken Pokale und Geldpreise.

Der Wettkampf in der diesjährigen Königsdisziplin Weitsprung beginnt am Sonnabend um 15 Uhr. Die Behnsdorfer haben es sich zur Tradition gemacht, alljährliche eine leichtathletische Disziplin auszusuchen, in der um die Königstitel gerungen werden kann.

Umzug vor der Siegerehrung

Hochsprung, Kugelstoßen und eben – wie in diesem Jahr – Weitsprung gehören dazu. Nicht nur Sportler sind eingeladen, sich zu versuchen, sondern jeder Einwohner, ganz egal welchen Alters.

Nach dem Wettkampf wird zum gemütlichen Beisammensein eingeladen.

Dieses Jahr gibt es wieder Weitsprung. Foto: Carina Bosse

Am Sonntag, 23. Juni, beginnt der Frühschoppen mit DJ Maik um 9 Uhr. Ein Auftritt der Kindertagesstätte „Villa Sonnenschein“ ist für 10 Uhr auf dem Festgelände vorgesehen, und um 11 Uhr erfolgt die Abholung der Könige zur Siegerehrung. Für den Umzug hat sich musikalisch die Flechtinger Schalmeienkapelle angekündigt. Wohin der Festumzug führt, bleibt bis zuletzt noch Geheimsache. Schließlich muss der Wettbewerb zunächst ausgewertet werden. Zurück am Sportplatz erfolgt dann die Siegerehrung der besten Weitspringer.

Für das leibliche Wohl der Aktiven und Zuschauer wird das ganze Wochenende über gesorgt. Die Sportfreunde hoffen auf eine rege Beteiligung und freuen sich über viele Fans am Spielfeldrand.