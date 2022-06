Reha-Sport Evangelische Stiftung in Calvörde: Trotz Handicap miteinander in Bewegung

Bewohner der Einrichtung für Menschen mit Handicap der Evangelischen Stiftung Neinstedt in Calvörde verraten, wie sie sich mit Sport in der Gemeinschaft fit halten. Ein Mal in der Woche trainiert Bernd Matthias vom Gesundheits- und Behindertensportverein Haldensleben zwei Gruppen. In diesem Jahr feiert der Verein sein 30-jähriges Bestehen.