Mitten in der Nacht erschüttert ein ohrenbetäubender Knall die Hagenstraße in Haldensleben: Glasscherben fliegen durch die Luft, ein Hausbewohner ist verletzt – und die Polizei ermittelt. Was steckt hinter der Explosion?

Explosion in der Hagenstraße in Haldensleben: 25-Jähriger bei Detonation verletzt

Polizeibeamte sichern am Montagmorgen den Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses in der Hagenstraße. Nach einer nächtlichen Explosion sind Fensterscheiben zerborsten – die Ermittlungen laufen.

Haldensleben – Ein lauter Knall hat in der Nacht zum Montag zahlreiche Anwohner der Hagenstraße aus dem Schlaf gerissen. Neben dem Fahrradgeschäft Danker kam es gegen 2.41 Uhr in einem Mehrfamilienhaus zu einer Explosion, bei der zwei Fensterscheiben im ersten Obergeschoss zerbarsten.