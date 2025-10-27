weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Sprengkörper sorgt für Alarm: Explosion in der Hagenstraße in Haldensleben: 25-Jähriger bei Detonation verletzt

Mitten in der Nacht erschüttert ein ohrenbetäubender Knall die Hagenstraße in Haldensleben: Glasscherben fliegen durch die Luft, ein Hausbewohner ist verletzt – und die Polizei ermittelt. Was steckt hinter der Explosion?

Von Anett Roisch Aktualisiert: 27.10.2025, 10:48
Polizeibeamte sichern am Montagmorgen den Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses in der Hagenstraße. Nach einer nächtlichen Explosion sind Fensterscheiben zerborsten – die Ermittlungen laufen.
Polizeibeamte sichern am Montagmorgen den Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses in der Hagenstraße. Nach einer nächtlichen Explosion sind Fensterscheiben zerborsten – die Ermittlungen laufen. Foto: Anett Roisch

Haldensleben – Ein lauter Knall hat in der Nacht zum Montag zahlreiche Anwohner der Hagenstraße aus dem Schlaf gerissen. Neben dem Fahrradgeschäft Danker kam es gegen 2.41 Uhr in einem Mehrfamilienhaus zu einer Explosion, bei der zwei Fensterscheiben im ersten Obergeschoss zerbarsten.