Calvörde. - Wenn in Calvörde Pfeile, Posen und Bälle durch die Luft zischen, beginnt auf dem Sportgelände die Familienzeit.

„Es ist eine verdammt wichtige Sache, dass wir für die Kinder – vor allem im Sportbereich – etwas tun“, betont Staatssekretär Klaus Zimmermann (CDU) aus dem Ministerium für Inneres und Sport, beim Familientag der Sportgemeinschaft (SG) Calvörde.

Bei Mitmach-Aktionen der SG-Abteilungen Tischtennis, Volleyball, Vorschul-Kinderturnen, Badminton, Bogenschießen und Pickleball können sich die Familien ausprobieren. Gerade in der heutigen Zeit würden sich – nach den Ausführungen von Zimmermann – viele Kinder weniger bewegen, weil sie vor dem PC sitzen oder auf dem Handy spielen. Der Staatssekretär weist darauf hin, dass das Land Tests in den Grundschulen macht, um künftige Olympia-Kader zu sichten. Und Dank einer Förderung aus dem Sportstätten-Programm des Landes konnte im vergangenen Jahr auch der Fußboden der Sporthalle erneuert werden. „Ich freue mich, dass die SG heute wieder aktiv und der Zusammenhalt so groß ist“, sagt Calvördes Bürgermeister Hubertus Nitzschke (UWG).

Pia und Stanley testen ihr Talent beim Trockenangeln. Martin Lohöfer (2.v.l.) und Matthias Weber vom Angelverein zeigen, wie das Casting-Angeln funktioniert. Foto: Anett Roisch

„Wir haben heute eine Spende von 500 Euro vom Verein für Kinder- und Jugendarbeit in der Verwaltungsgemeinschaft Flechtingen bekommen“, erklärt Bernd Fritzsche (CDU), Mitglied des Gemeinderates Calvörde und Sportwart der SG.

Landtagsabgeordneter Tim Teßmann (CDU) und VG-Ratsmitglied Matthias Horsika (UWG) gehören zum Vorstand des Fördervereins. „Vom Geld wurden Sportgeräte für das Kinderturnen gekauft“, sagt Teßmann und erklärt, dass der Verein noch aktive Mitglieder sucht, die die Kinder- und Jugendarbeit unterstützen. Geplant sei, demnächst ein Basteln für Kinder in Behnsdorf durchzuführen und eine Theatergruppe zu unterstützen. „Wir sind angetreten, um unbürokratisch helfen zu können“, ergänzt Horsika.

Erik und Annette Lindenberg aus Uthmöden peilen mit Wasser das Ziel an. Foto: Anett Roisch

„Wir wollen den Eltern heute zeigen, was ihre Kinder in den verschiedenen Abteilungen gelernt haben“, sagt Oliver März, Vorsitzender der SG. Nach seinen Beobachtungen lässt die Begeisterung für Sport – auf Grund der Benutzung von TV, Smartphone und Tablets – bei den Kindern nach. „Um dem entgegenzuwirken und die vielfältigen Möglichkeiten der SG zu zeigen, gibt es dieses Event. Mit dem heutigen Tag wollen wir natürlich auch Mitglieder gewinnen“, so der Vorsitzende der Gemeinschaft, die 240 Mitglieder hat. Ein Drittel davon sind Kinder. „30 Mädchen und Jungen im Alter von drei bis sechs Jahren turnen in der Abteilung, die es seit einem Jahr gibt“, sagt Mandy Jakisch, die die Kinder beim Sporttreiben betreut.

Die SG ist der größte Verein in der Gemeinde Calvörde. Die meisten Sportler sind in der Abteilung Tischtennis aktiv. Bei den Mitmachaktionen sind auch die Brandschützer der ortsansässigen Feuerwehr, Mitglieder des Calvörder Karnevalsclubs und Petrijünger des Angelvereins dabei.