Satuelle. - Plötzlich waren sie da. Offenbar in einer Nacht- und Nebelaktion haben Unbekannte im Februar so gut wie jeden Verteilerkasten entlang der Hauptstraße in Satuelle in Blau-Weiß mit FCM-Parolen vollgesprüht und Laternen von oben bis unten mit Fanstickern beklebt. Andere Kästen sind ganz in Schwarz bemalt worden. Die Schmierereien ziehen sich weiter bis zur Bushaltestelle an der Einmündung zum Schloss und Gut Detzel. „Die meisten sind in einer Nacht entstanden“, sagt Satuelles Ortsbürgermeister Alexander Herbst. „Das ist super ärgerlich! Als kleiner Ort haben wir kein Geld, um die Kästen wieder schön zu gestalten“, fügt er hinzu.

