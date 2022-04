FDP ist bei Schülern in Haldensleben nach Juniorwahl klarer Wahlsieger

Haldensleben - Es ist ruhig auf den Schulfluren des Professor-Friedrich-Förster-Gymnasiums in Haldensleben. Der Unterricht ist in vollem Gange. Nur nicht im zweiten Stock, in einem freien Klassenzimmer. Dort sitzen acht Wahlhelfer, ihr Lehrer und ein Referendar. Sie haben eine wichtige Aufgabe, sie müssen die Stimmzettel der Juniorwahl auszählen. Eineinhalb Stunden haben sie Zeit. Am Ende davon werden alle über das Ergebnis erstaunt sein.