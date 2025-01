Das Therapeuten-Team in der neuen Praxis „Feel“ in Haldensleben widmet sich speziell den Bedürfnissen von Patientinnen.

„Feel“: Praxis für Frauengesundheit in Haldensleben eröffnet

Haldensleben. - Direkt am Markt in Haldensleben gelegen, hat am Sonntag eine neue Praxis für Osteopathie, Physiotherapie und Frauengesundheit eröffnet.